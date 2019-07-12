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​Что происходит с ростом населения Земли: исследователи назвали интересные цифры

пятница, 12 июля 2019, 09:36
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За последние 32 года (с 1987 по 2019) население Земли выросло более чем на 50%, однако темпы прироста снижаются.

Об этом свидетельствуют подсчеты Службы статистики правительства США (Census), передает “Голос Америки”.

По данным службы, 11-го июля население планеты достигло 7,58 млрд человек. Тогда как в 1987 году эта цифра составляла 5 млрд.

Отмечается, что пик годового прироста населения был пройден в начале 1960-х, когда он составлял 2,2%. С тех пор этот показатель уменьшается. По прогнозам Службы статистики США, 2020-2021 годы станут первыми с 1950 годами, когда прирост населения в мире упадет до менее 1%. Позже и этот показатель уменьшится.

По данным службы статистики США общий уровень рождаемости падает во всем мире.

"Даже регионы, которые традиционно имели высокий уровень прироста населения демонстрируют подобные тренды. Их население до сих пор растет, но скорость этого роста постоянно замедляется", - говорится на правительственном сайте.

Как сообщал “Апостроф”, ранее американский инженер и предприниматель Илон Маск спрогнозировал будущее человечества и назвал дату апокалипсиса.

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