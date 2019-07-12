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Человечество ждет скорое вырождение: названа переломная дата

пятница, 12 июля 2019, 05:33
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Американский инженер и предприниматель Илон Маск спрогнозировал будущее человечества и назвал дату апокалипсиса.

Об этом сообщает ресурс "Акценты".

Так, глава SpaceX и Tesla дал пессимистический прогноз всему человечеству. По словам Маска, в ближайшие 30 лет человечество пострадает от взрыва "популяционной бомбы". Это означает, что стареющее население планеты превысит по численности молодое поколение.

То есть, по мнению Маска, земляне начнут вырождаться. К 2050 году количество людей на планете существенно сократиться, а не возрастет, как это прогнозируют в докладе ООН.

В частности, бизнесмен утверждает, что человечество медленно, но уверено движется к своему коллапсу. Маск пояснил, что возрастная картина в ближайшем будущем будет выглядеть, как перевернутая пирамида, так как население будет стремительно стареть. По мнению Маска, людей преклонного возраста будет во много раз больше, чем молодого поколения. Также он считает, что население Земли начнет сокращаться уже к 2040 году.

Как ранее сообщал "Апостроф", специалисты после проведения ряда исследований пришли к выводу, что на Земле через 80 лет под воздействием глобального потепления наступит настоящий "конец света".

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