На популярном пляже в Калифорнии произошло смертельное ЧП: фото и видео

В США на популярном среди серферов пляже Grandview Beach рухнула скала: трое человек погибло.

Об этом сообщает телеканал NBC 7.

Трагедия произошла 2 августа в штате Калифорния. По данным правоохранителей, на пляже в момент обрушения скалы отдыхало множество людей.

Одна женщина погибла на месте, двоих успели доставить в больницу, но их не смогли спасти. Кроме того, еще двое человек получили травмы, а один из них был госпитализирован.

Местные спасатели отмечают, что учитывая массу обрушившейся породы: "Удивительно, что кто-то остался в живых".

Полиция закрыла доступ на пляж из соображений безопасности.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 14 июля на берегу Черного моря между центральным пляжем и пансионатом "Борей" в Одессе произошел оползень.