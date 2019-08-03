На популярном пляже в Калифорнии произошло смертельное ЧП: фото и видео

В США на популярном среди серферов пляже Grandview Beach рухнула скала: трое человек погибло.
Об этом сообщает телеканал NBC 7.
Трагедия произошла 2 августа в штате Калифорния. По данным правоохранителей, на пляже в момент обрушения скалы отдыхало множество людей.
Одна женщина погибла на месте, двоих успели доставить в больницу, но их не смогли спасти. Кроме того, еще двое человек получили травмы, а один из них был госпитализирован.
Местные спасатели отмечают, что учитывая массу обрушившейся породы: "Удивительно, что кто-то остался в живых".
Полиция закрыла доступ на пляж из соображений безопасности.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 14 июля на берегу Черного моря между центральным пляжем и пансионатом "Борей" в Одессе произошел оползень.