RU  UA  EN

суббота, 3 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.40
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 августа

12:23
​В Украине назвали военную альтернативу НАТО, чтобы дать отпор России
12:10
Месси понес серьезное наказание за обвинение футбольных чиновников в коррупции
12:04
На популярном пляже в Калифорнии произошло смертельное ЧП: фото и видео
11:43
​Что происходит в армии при Зеленском: скандальные подробности о ситуации на передовой
11:38
В Минобороны Украины сделали важное заявление о зарплатах военных
11:29
Впечатляющая мощь: Ломаченко показал, как готовится к чемпионскому бою с британским боксером
11:06
Соцсети повеселило видео проверки "слуг народа" перед визитом Зеленского
11:02
Сценарист "Чернобыля" рассказал о реальной истории, которая не вошла в сериал
10:57
​Мальчики в трусиках: соцсети повеселили фото военного праздника в России
10:35
Все пройдет: российский музыкант спел мощную песню про мертвого Путина и вторжение в Украину
10:25
Где смотреть онлайн Шахтер - Карпаты: расписание трансляций
10:16
​Счастья нет: появились свежие фото с места проведения КаZантипа в Крыму
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На популярном пляже в Калифорнии произошло смертельное ЧП: фото и видео

суббота, 03 августа 2019, 12:04
переглянути новину українською

В США на популярном среди серферов пляже Grandview Beach рухнула скала: трое человек погибло.

Об этом сообщает телеканал NBC 7.

Трагедия произошла 2 августа в штате Калифорния. По данным правоохранителей, на пляже в момент обрушения скалы отдыхало множество людей.

Одна женщина погибла на месте, двоих успели доставить в больницу, но их не смогли спасти. Кроме того, еще двое человек получили травмы, а один из них был госпитализирован.

Местные спасатели отмечают, что учитывая массу обрушившейся породы: "Удивительно, что кто-то остался в живых".

Полиция закрыла доступ на пляж из соображений безопасности.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 14 июля на берегу Черного моря между центральным пляжем и пансионатом "Борей" в Одессе произошел оползень.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Американские страсти Трампа с Мюллером: как реагировать Украине

Военное вторжение в Венесуэлу: США думают, а Россия может потерять миллиарды

Был ли заговор: почему Трамп боится открыто "дружить" с Путиным

Венесуэла близка к войне: вмешательство США может стать фатальным - британский журналист

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: