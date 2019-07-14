В Одессе на пляж сошел оползень: спасатели ищут пострадавших, фото

В воскресенье, 14 июля, на берегу Черного моря между центральным пляжем и пансионатом "Борей" в Одессе произошел оползень.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Находился ли кто-то на пляже во время оползня – неизвестно.

"14 июля в 17 час. 28 мин. поступила информация о том, что в Киевском районе г. Одесса между центральным пляжем и пансионатом "Борей" произошел оползень со склона на побережье на площади около 150 кв. По состоянию на 19 ч. 15 мин. на месте оползня никто не найден, поисковые работы продолжаются", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, указанный пляж считается аварийным и был закрыт для посещения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", был опубликован список улиц Киева, которым грозят оползни.