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В амазонских лесах бушуют масштабные пожары: опубликованы страшные фото с земли и космоса

четверг, 22 августа 2019, 10:18
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В Бразилии продолжает гореть лес, побит рекорд по количеству очагов возгорания, а тушение пожаров пока ни к чему не привело.

Об этом сообщают местные СМИ и экологические активисты в соцсетях.

В данный момент эксперты-экологи и местные чрезвычайные службы зафиксировали рекордных 73 тысячи очагов пожаров. Дым прошел три тысячи километров и достиг одного из крупнейших городов страны - Сан-Паулу. Горожане стали жаловаться на смог и загрязнение воздуха.

Экологи отмечают, что леса Амазонии вырабатывают около 20% кислорода на планете. Они бьют тревогу – здесь вследствие пожаров было утрачено 17% растительности.

Также они опубликовали фото с места событий и вид на пожары из космоса.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети было опубликовано видео мощного лесного пожара в оккупированном Россией Крыму. Пламя охватило зеленую зону под Севастополем.

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