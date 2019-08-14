В оккупированном Крыму вспыхнул мощный лесной пожар: опубликовано видео

В аннексированном Российской Федерацией Крыму в лесу произошел масштабный пожар.

Об этом сообщают на странице "Двуглавый Кургинян" в Twitter.

Пламя охватило зеленую зону под оккупированным городом Севастополь.

"Дух "русского мира" перенесся на оккупированную территорию Крыма... Горят леса под Севастополем...", - говорится в сети с намеком на мощный лесной пожар в Сибири.

На кадрах видно, что возгорание очень сильное и огонь распространился на большую территорию. Над пылающим лесом также стоит столп черного густого дыма.

Дух "русского мира" перенёсся на оккупированную территорию Крыма... Горят лес под Севастополем... pic.twitter.com/gfPq9hXVoO — Двуглавый Кургинян© (@tyndagood) August 14, 2019

























Как сообщал "Апостроф", в Рязани вечером 12 августа загорелся полигон химических отходов, а уже утром 13 числа местные жители начали жаловаться на запах гари, першение в горле, трудности с дыханием и головную боль.