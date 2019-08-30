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В Перу нашли древнее кладбище с сотнями детей, которых приносили в жертву: фото и видео

пятница, 30 августа 2019, 04:40
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В Перу, Южная Америка, на севере от столицы страны Лимы археологи обнаружили страшное зрелище – захоронение детей, которых, вероятно, приносили в жертву богам.

Об этом сообщает авторитетное французское новостное агентство AFP. Также были опубликованы фото и видео с места событий.

В данный момент известно, что похоронены на древнем кладбище около 230 детей. Все они погибли примерно в один и тот же исторический период.

Согласно выводам местных историков, детей принесли в жертву, чтобы умилостивить богов и остановить наводнение на местных землях.

В этом районе Перу в момент смерти детей проживали представители культуры чиму.

"Они были принесены в жертву, чтобы успокоить явление Эль-Нино, наводнение", - объяснил местный ученый.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые обнаружили в Балтийском море почти идеально сохранившееся судно, которое было построено около 500 лет назад.

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