На дне Балтийского моря нашли корабль времен Колумба и да Винчи: фото и видео

Ученые обнаружили в Балтийском море практически идеально сохранившееся судно, которое было построено около 500 лет назад.

Об этом сообщает "Naked Science".

Археологи датировали корабль эпохой Возрождения: примерно концом 15 — началом 16 века, временами Христофора Колумба и Леонардо да Винчи.

Точное происхождение корабля неизвестно. В то время далеко не все суда имели свои названия: пока что корабль условно обозначили как Okänt Skepp, что на шведском языке означает "Неизвестный корабль".

"Ощущение такое, будто оно затонуло вчера — мачты на месте, корпус не поврежден", — говорит морской археолог Родриго Пачеко-Руиз (Rodrigo Pacheco-Ruiz) из исследовательской компании MMT.

На главной палубе исследователи обнаружили почти невероятную находку — лодку, используемую для переправы экипажа с корабля на берег и обратно.

Первые намеки на то, что на большой глубине находится ранее неизвестное судно, появились в 2009 году, когда гидролокатор обнаружил нечто необычное. Как оказалось, речь идет о достаточно крупном для своего времени корабле: его длина может достигать около 18 метров — чуть меньше, чем имел флагман Колумба, каракка "Санта-Мария". Кроме лодки, на корабле можно видеть и другие неплохо сохранившиеся принадлежности, в частности орудия. По мнению специалистов, такое стало возможным благодаря условиям ледяного Балтийского моря.

Несмотря на наличие оружия, речь, вероятно, идет о торговом судне. В будущем ученые намерены вернуться на место находки и более детально исследовать корабль. Впрочем, уже полученный материал обещает стать богатой пищей для размышлений.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", биологи из США открыли новый вид глубоководных акул, длина которых достигает всего 15 сантиметров.