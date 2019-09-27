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Мы на войне: Трамп сделал грозное заявление о слежке за ним

пятница, 27 сентября 2019, 19:04
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в Белом доме находится шпион-информатор, который рассказал в Конгрессе о подробностях его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом американский лидер заявил во время запланированной закрытой для прессы встречи с дипломатами в Нью-Йорке, передает Bloomberg.

Также он отметил, что информаторы, которые якобы работают в его администрации "больны".

"Мы на войне. Эти люди, устраивающие утечки, больны. Они больны", - сказал Трамп.

Дональд Трамп уточнил, что относится к подобным эпизодам с утечкой информации как к шпионажу и подрывной деятельности против США.

"Я хочу знать, кто этот человек, кто этот человек, который передал информатору данные? Потому что передача подобных данных похожа на шпионаж", - продолжил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Дональд Трамп заявил, что глава надзорного комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф изменил выражения из его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе выступления в Конгрессе, пытаясь таким образом очернить перед американцами и Конгрессом американского президента. Он призвал указанного чиновника уволиться, назвав его "больным".

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