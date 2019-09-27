В США разгорелся новый скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского: грядет отставка

Президент США Дональд Трамп утверждает, что глава надзорного комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф изменил выражения из его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе выступления в Конгрессе.

Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

Он считает, что Шифф нарочно ввел в заблуждение Конгресс и американский народ, чтобы выставить президента в невыгодном свете.

"Член палаты представителей Адам Шифф обманным путем зачитал Конгрессу и миллионам людей, которые наблюдали за этим, несуществующую версию моего разговора с президентом Украины. Якобы он читал точную расшифрованную версию звонка, но он полностью изменил слова, чтобы они звучали ужасно, а я выглядел виновным", - написал Трамп.

Дональд Трамп назвав действия председателя комитета Палаты представителей "мошенничеством" и призвал его немедленно уйти в отставку.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент США Дональд Трамп назвал "охотой наведьм" и "фальшивой новостью" рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки, указавшего на злоупотребление властью во время его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.