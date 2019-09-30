В США дикий лось напал на людей в парке: жуткий инцидент попал на видео

В Колорадо (США) дикий лось напал на прохожих в парке, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщает Fox News.

Травмы пострадавшей женщины оказались незначительными, она не обращалась за медицинской помощью, мужчина был доставлен в больницу.

Отмечается, что местных жителей призывают остерегаться крупных животных, поскольку у них сейчас брачный сезон. Сотрудники парка говорят, что лось, который напал на людей, и раньше вел себя достаточно агрессивно, защищая "свою" территорию.

Как сообщал "Апостроф", в селах под Винницей, граничащих с Молдовой, хозяйничают волки. Дикие животные свободно заходят во дворы и охотятся на скот, причем у местного фермера за раз смогли загрызть десяток коз.