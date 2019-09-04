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Села под Винницей атакуют волки, люди в панике: опубликовано видео

среда, 04 сентября 2019, 23:47
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В селах под Винницей, граничащих с Молдовой, хозяйничают волки.

Об этом сообщает ТСН.

Дикие животные свободно заходят во дворы и охотятся на скот, причем у местного фермера за раз смогли загрызть десяток коз.

"Волк отбил 11 овец в стаде. Другие убежали домой", - рассказывает недавний случай фермер Николай Боднаревский, который вместе с супругой держат ферму с сотней коз.

В тот день они погнали на пастбище поголовье. Вечером на отару напал волк. Зверь даже не испугался пастухов. Из 11 коз, которых отбил от стада волк, нашли живым только одну – Кукушку. Сейчас она едва держится на копытах, а на шее - следы от зубов. Животное лечили, кололи антибиотики.

Кроме того, по соседству волк напал на молодого теленка. Но и это не самое страшное: жители сел стараются не выходить вечером на улицу, боясь волков, которые воют посреди деревни.

Как сообщал "Апостроф", ранее волк напал на женщину под Бердянском.

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