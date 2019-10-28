Трампу устроили минуту позора на многотысячном стадионе: видео

В США главу государства Дональда Трампа освистали на стадионе во время бейсбольного матча мировой серии между командами "Хьюстон Астрос" и "Вашингтон Нэшнлс".

Инцидент произошел после того, как Трамп со своей женой Меланией после телевыступления по поводу успешной ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство", посетил игру.

Как только на гигантском мониторе стадиона появилось изображение Трампа, зрители выразили свое негативное отношение к американскому лидеру характерным гулом, освистыванием и скандированием лозунга "За решетку его".

"Когда его показали на огромном экране во время мировой серии, толпа начала скандировать "ЗА РЕШЕТКУ ЕГО!" Он изменился в лице. Он не смог справиться с этим. Кто-то - мы - заплатим за это унижение. Благодарный народ благодарит всех на той бейсбольной площадке в Вашингтоне прошлой ночью!", - написал известный режиссер Майкл Мур.

Но дальше Трамп справился с огорчением и продолжал улыбаться и приветствовать зрителей. В течение матча он вел себя, как будто ничего не произошло: внимательно следил за ходом игры, эмоционально реагируя на происходящее на поле.



Другой американский актер Том Арнольд рассказал, что купил билеты на матч для ветеранов, которые принесли на стадион плакат "Импичмент Трампу".



"Мы купили билеты на игру. Отдали их ветеранам. Они принесли плакат", - отметил Арнольд.

"Одно дело, когда Трамп заставляет своих лихорадочных сторонников скандировать свои лозунги на политических митингах. Совсем другое - когда полный стадион спонтанно скандирует "ЗА РЕШЕТКУ ЕГО!". Пламенный самовлюбленный нарцисс Трамп, должно быть, плачет внутри", - написал Юджин Гу.

Мелания после инцидента выглядела мрачной и никак не проявляла свой интерес к матчу. Лишь после его завершения, встав с места, она стала аплодировать и улыбаться.

Напомним, в 2016 году фанаты Трампа, когда он говорил о Хиллари Клинтон, так же кричали "За решетку ее".

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором угрожает разрушить экономику Турции.