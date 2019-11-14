Неизвестный устроил бойню в американской школе: фото и видео с места стрельбы

В четверг, 14 ноября, в США (Санта-Кларита, штат Калифорния) произошла новая стрельба в школе, в результате которой по меньшей мере шесть человек ранены.

Об этом сообщает телеканал NBC.

По данным пожарно-спасательной службы, инцидент произошел в школе Saugus High School, расположенной примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса.

На данный момент обстоятельства стрельбы и состояние пострадавших устанавливаются.

Отметим, как сообщал "Апостроф", подобные ЧП в школах США происходят с жуткой регулярностью. Так, 14 февраля 2018 года произошла стрельба в средней школе Stoneman Douglas High School в Паркленде, в штате Флорида. Ее жертвами стали 17 человек.

Также в результате стрельбы в баптистской церкви в американском штате Техас, 5 ноября 2017 года, погибли 27 человек.