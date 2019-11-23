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Археологи нашли в Перу древний храм бога воды: опубликованы фото

суббота, 23 ноября 2019, 04:29
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В Перу археологи обнаружили древний храм почитателей воды.

Как сообщает информационное агентство Andina, объект расположен в городке Уака эль-Торо, и является единственной мегалитической структурой, обнаруженной в регионе Ламбайек.

По информации археологов, храм был построен не менее 3000 лет назад на месте слияния двух рек и активно использовался для проведения ритуалов примерно до 300 года до нашей эры.

Сооружение было возведено из огромных каменных блоков, на которых обнаружили петроглифы. В передней части строения был найден алтарь с ямами для сбора дождевой воды, типичный для культа плодородия.

Ширина храма составляла 40 метров, а его длина - 56 метров. По периметру строение было окружено большими камнями

По словам исследователей, культовое сооружение было возведено за три этапа. Самое старое здание было примитивным. Лишь на втором этапе древние строители начали активно использовать камни. Огромные блоки и колонны появились на третьем этапе, причем валуны были доставлены издалека.

Там же было найдено 21 захоронение. Одно из них принадлежит культуре чавина, его возраст превышает 2000 лет. Остальные 20 могил принадлежат более поздней культуре инков чиму. В более поздних захоронениях находились сосуды, помещенные туда в качестве подношений. Помимо керамики, в могилах были найдены ножи и медные кольца.

В тоже регионе была найдена могила священника, представителя культуры Мочика. Рядом с ним обнаружили останки двух молодых женщин, охранника без ноги (чтобы никогда не покидал свой пост) и молодого человека.

Как сообщал "Апостроф", в Эквадоре, археологи обнаружили скелеты двух детей, на головах у которых были шлемы из человеческих черепов.

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