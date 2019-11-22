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Археологи обнаружили древнее захоронение детей с "украшениями" из черепов: опубликованы фото

пятница, 22 ноября 2019, 04:41
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Тела двух детей с жуткими "украшениями" - шлемами из человеческих черепов - обнаружили археологи в курганах вблизи поселения Саланго в западном Эквадоре.

Фотографии необычной находки опубликовало издание Latin American Antiquity.

Еще в 2014-2016 годах археологи из США и Эквадора раскопали вблизи Саланго два могильника. В одном из них были похоронены четверо детей, в другом - двое взрослых, один подросток и еще четверо детей. Оба курганы сделали представители культуры гуангала около 100 года до н.э.

Больше всего ученых поразили скелеты двух детей. Одному из них было 18 месяцев, второму - от 6 до 9 месяцев. На головах у них были шлемы, сделанные из человеческих черепов. Они были одеты на головы скелетов так, что умерший через него как бы "выглядывал" на свет. Археологам удалось установить, что на голове у старшего ребенка был череп ребенка 4-12 лет, а голову младенца украсили черепом ребенка 2-12 лет. Черепа для своеобразных шлемов обработали сразу после смерти детей, вместе с тканями. Это помогло костям не деформироваться.

Следов насильственной смерти не обнаружили ни на похороненных в могильнике детях, ни на черепах. Историки предполагают, что жуткие украшения должны были защитить души умерших детей в потустороннем мире. Все четверо могли стать жертвами извержения вулкана.

Напомним, что культура гуангала существовала с 100 по 500 год до н.э. на западном побережье современного Эквадора. Гуангальцы занимались рыболовством, земледелием и охотой, делали орудия и статуэтки из камня, украшения из раковин, владели ткацким ремеслом.

Уникальными археологическими памятниками не обделена и Украина. Как сообщал "Апостроф", в конце сентября историки обнаружили на Мамай-горе в Запорожской области удивительную находку - захоронение скифского воина, которое не было разграблено.

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