У Трампа намечаются проблемы: появился интересный прогноз по выборам в США

Нынешнему президенту США Дональду Трампу не стоит сбрасывать со счетов миллиардера и медиа-магната Майкла Блумберга, который официально объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии, поскольку тот может задействовать свои медийные ресурсы и нанести удар по Трампу, оставив его без президентского кресла.

Об этом говорится в материале" Апострофа".

"С одной стороны, у Блумберга - огромный финансовый ресурс и неплохое реноме со времен пребывания мэром Нью-Йорке. Он позиционирует себя как центрист, что важно в свете усиления левого фланга. С другой стороны, однозначного лидера гонки нет, и Блумберг еще больше растянет голоса. Его выдвижение является пробным шагом, развитие событий покажет его реальные шансы", - сказал "Апострофу" американист, профессор КИМО Сергей Галака.

Неоднозначно на выдвижение Блумбмерга реагируют и американские обозреватели. В частности, редактор Los Angeles Times Джон Хейли отметил, что "несмотря на то, что Блумберг - миллиардер и довольно известный по всей стране, опросы показывают, что избиратели-демократы гораздо более склонны поддерживать либеральных кандидатов, а не умеренных, кроме Джо Байдена". Многие благосклонные к демократам ресурсы выражают опасения, что Блумберг только навредит умеренному крылу Демпартии, которому лучше было бы объединиться вокруг Байдена. Тем не менее, существуют и голоса "за" Блумберга. В частности, его сильной стороной обозреватель National Review Кевин Уильямсон назвал то, что "на самом деле, у Блумберга есть что предложить и либеральным, и консервативным избирателям".

Как уже отмечалось, первое, что интересует избирателей-демократов, а именно они на праймериз решают, кто, собственно, будет кандидатом в президенты, является способность победить Трампа. А с этим у Блумберга будет гораздо меньше проблем, чем у его конкурентов. Его финансовые и медийные ресурсы вполне могут составить конкуренцию президентским, отсутствие противоречивых, по американским меркам, идей, как у Элизабет Уоррен и Берни Сандерса, или нетрадиционной сексуальной ориентации, как у Буттиджича значительно затрудняют ведение кампании против него. К тому же все последние годы Белый дом концентрировался на Байдене, как вероятном главном оппоненте, и разрабатывать стратегию против Блумберга придется чуть ли не с нуля.

Подробнее о том, какие шансы у Блумберга обойти конкурентов-демократов и отобрать у Трампа Белый дом в 2020 году, читайте в материале "Апострофа": Конец Трампу? На выборы в США идет медиамагнат и миллиардер.