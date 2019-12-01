В США произошла стрельба: много пострадавших

В воскресенье, 1 декабря, неизвестный открыл стрельбу во Французском квартале американского города Новый Орлеан, в результате чего 11 человек получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Инцидент произошел примерно в 11.21 по киевскому времени (3.21 по местному). Всех пострадавших госпитализировали. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что изначально были госпитализированы 10 человек, еще один пострадавший обратился за помощью врачей позже.

Кроме того известно, что одного мужчину задержали возле места происшествия. На данный момент правоохранители проверяют его причастность к преступлению.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее неизвестный открыл стрельбу на Лондонском мосту, в результате чего пятеро человек получили ранения и двое из них погибли.