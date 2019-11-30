Стрельба на знаменитом мосту в Лондоне: неожиданные данные о преступнике и фото

Преступник, который напал на людей на Лондонском мосту 29 ноября, в результате чего пятеро человек получили ранения и двое из них погибли, находился в местах лишения свободы по обвинению в терроризме.

Об этом сообщили в британской полиции.

Так, нападавшим оказался 28-летний житель графства Стаффордшир Усман Хан. В 2012 году он попал в тюрьму, откуда вышел в декабре 2018-го.

Стрелок участвовал в террористической группировке, которая планировала создать тренировочный лагерь для террористов в Пакистане, а после совершить нападение на Лондонскую фондовую биржу.

После выхода из тюрьмы мужчина носил электронный браслет, поэтому правоохранители могли отслеживать его перемещения.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что полицейские стрельбу на мосту Лондона расследуют как теракт.