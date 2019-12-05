На военной базе США произошла кровавая стрельба: данные о погибших и видео

На американской военной базе Перл-Харбор на Гавайях произошла смертельная стрельба - моряк убил двух гражданских служащих, после чего покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает ВВС.

По данным агентства, стрельба произошла в 14:30 по-местному времени. Личности стрелка и погибших пока не раскрываются. Из-за инцидента базу закрывали, но сейчас она вновь открыта.

Контр-адмирал Робб Чедвик заявил, что пока непонятно, сознательно ли стрелок выбирал своих жертв или вел огонь по случайным людям. Нападавший проходил службу на подлодке USS Columbia.

Отмечается, что расследованием инцидента заняты служба безопасности военной базы и Служба криминальных расследований ВМС США.

Стоит добавить, что стрельба произошла спустя всего три дня после 78-й годовщины атаки японской военной авиации на Перл-Харбор, в результате которой погибли более 2300 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Забайкальском крае России военнослужащий срочной службы во время смены караула открыл огонь по сослуживцам: восемь солдат и офицеров было убито.