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В России солдат устроил кровавую бойню в воинской части, много погибших

пятница, 25 октября 2019, 15:25
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В пятницу, 25 октября, в Забайкальском крае России военнослужащий во время смены караула открыл огонь по сослуживцам: предварительно, восемь человек убито.

Об этом со ссылкой на источники сообщает "Интерфакс".

Массовое убийство произошло в ЗАТО Горный (закрытое административно-территориальное образование), в военной части. Солдат стрелял из табельного оружия.

Кроме восьми убитых, еще двое военных получили тяжелые ранения. Сам стрелок остался в живых.

Как отметили в Министерстве обороны РФ, солдат мог начать стрелять из-за "нервного срыва после личных проблем, не связанных со службой".

Как ранее сообщал "Апостроф", 9 октября в немецком городе Галле неизвестный устроил стрельбу из автомата у синагоги. Кроме того, на еврейском кладбище в тот же день была взорвана ручная граната.

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