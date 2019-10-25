В России солдат устроил кровавую бойню в воинской части, много погибших

В пятницу, 25 октября, в Забайкальском крае России военнослужащий во время смены караула открыл огонь по сослуживцам: предварительно, восемь человек убито.

Об этом со ссылкой на источники сообщает "Интерфакс".

Массовое убийство произошло в ЗАТО Горный (закрытое административно-территориальное образование), в военной части. Солдат стрелял из табельного оружия.

Кроме восьми убитых, еще двое военных получили тяжелые ранения. Сам стрелок остался в живых.

Как отметили в Министерстве обороны РФ, солдат мог начать стрелять из-за "нервного срыва после личных проблем, не связанных со службой".

Как ранее сообщал "Апостроф", 9 октября в немецком городе Галле неизвестный устроил стрельбу из автомата у синагоги. Кроме того, на еврейском кладбище в тот же день была взорвана ручная граната.