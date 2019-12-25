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Разбрасывал деньги по улице: в США мужчина устроил необычное "рождественское" ограбление, фото

среда, 25 декабря 2019, 07:52
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В США мужчина устроил необычное "рождественское" ограбление - он напал на банк, после чего начал разбрасывать украденные деньги по улице.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в городе Колорадо-Спрингс.

"65-летний Дэвид Уэйн Оливер был арестован после того, как ограбил банк в центре города, а затем разбросал все деньги по воздуху, выкрикивая прохожим: "Счастливого Рождества!" - заявили полицейские.

По словам очевидцев, часть денег, собранных на улице, вернули в банк. Самого мужчину с белой бородой задержали. Он содержится в тюрьме округа Эль-Пасо. Мужчине назначили залог в 10 тыс. долларов.

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователей рассмешил преступник, который совершил неудачное ограбление в американском приюте для животных Front Street Animal Shelter.

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