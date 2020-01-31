В Мексике обнаружили древнюю баню индейцев, фото и видео

В городе Мехико (Мексика) ученые нашли баню древних индейцев.

О находке сообщили в Мексиканском национальном институте антропологии и истории.

Археологическую находку датируют XIV веком. Парная баня темаскаль построена на горячем источнике. Он состоял из бассейна с теплой водой и скамьи для сидения. Они были построены с саманных блоков, а также облицованные магматической породой. Длина бани была около пяти метров, а ширина - три.

Баню индейцы, жившие на территории современного Мехико в доиспанский период, использовали не только для поддержания чистоты тела, но и принимали в ней роды.

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