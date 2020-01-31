RU  UA  EN

пятница, 31 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

31 января

04:20
Сеть взорвало забавное видео с коалой, показавшее животных с "другой стороны"
03:17
В Мексике обнаружили древнюю баню индейцев, фото и видео
01:15
Ученые нашли в Бермудском треугольнике корабль, пропавший почти 100 лет назад

30 января

21:40
Сигнал Кремлю: США начали размещать на подлодках новое ядерное оружие
21:18
В России завели дело на парней из-за граффити с призывом убить Путина: фото
21:08
Борьба с коронавирусом: ВОЗ выступила с тревожным обращением ко всем странам
20:12
Есть один маленький вопрос - режиссер Ахтем Сеитаблаев о резонансе вокруг главы Госкино
19:39
В Китае 17-летний парень умер страшной смертью из-за коронавируса: фото
19:16
7 легкодоступных продуктов, которые улучшают обмен веществ
18:15
Харви Вайнштейн назвал жертве домогательств имена актрис, получивших работу через постель
18:00
Певица Сиара объявила о третьей беременности, показав внушительных размеров живот: фото
17:52
В Киеве пройдет Ukrainian Fashion Week сезона осень-зима 2020-2021
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Мексике обнаружили древнюю баню индейцев, фото и видео

пятница, 31 января 2020, 03:17
переглянути новину українською

В городе Мехико (Мексика) ученые нашли баню древних индейцев.

О находке сообщили в Мексиканском национальном институте антропологии и истории.

Археологическую находку датируют XIV веком. Парная баня темаскаль построена на горячем источнике. Он состоял из бассейна с теплой водой и скамьи для сидения. Они были построены с саманных блоков, а также облицованные магматической породой. Длина бани была около пяти метров, а ширина - три.

Баню индейцы, жившие на территории современного Мехико в доиспанский период, использовали не только для поддержания чистоты тела, но и принимали в ней роды.

Как писал "Апостроф" ранее, в Польше в реке Висла археологи обнаружили остатки большого грузового корабля , затонувшего несколько сотен лет назад.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Новый удар по Трампу: почему Парнас предал хозяина Белого дома

Импичмент Трампа не ослабил позиции Украины в США - представитель Конгресса Украинцев при ООН

Украина в центре импичмента Трампа: как выйти из американского скандала без потерь

Трампу наверняка объявят импичмент, но есть варианты - американский политолог

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: