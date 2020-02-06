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Ученые обнаружили древнее захоронение военачальника с колесницей, фото

четверг, 06 февраля 2020, 02:20
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В городе Коринальдо (Италия) археологи обнаружили захоронение военачальника, которое датируют концом VIII века - началом VI века до н.э.

Об этом сообщают ученые Кембриджского университета.

Военачальник принадлежал к аристократической элиты, проживавшейна территории Пицен - центральной и северо-восточной областей древней Италии, которые завоевали римляне и включили в состав Священной Римской империи.

В могиле нашли около ста керамических сосудов, бронзовый шлем и колесницу на железных колесах. К сожалению, останки самого военачальника до нашего времени не сохранились.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в городе Мехико (Мексика) ученые нашли баню древних индейцев. Археологическую находку датируют XIV веком. Парная баня темаскаль построена на горячем источнике. А в Польше в реке Висла археологи обнаружили остатки большого грузового корабля, затонувшего несколько сотен лет назад.

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