Ученые обнаружили древнее захоронение военачальника с колесницей, фото

В городе Коринальдо (Италия) археологи обнаружили захоронение военачальника, которое датируют концом VIII века - началом VI века до н.э.

Об этом сообщают ученые Кембриджского университета.

Военачальник принадлежал к аристократической элиты, проживавшейна территории Пицен - центральной и северо-восточной областей древней Италии, которые завоевали римляне и включили в состав Священной Римской империи.

В могиле нашли около ста керамических сосудов, бронзовый шлем и колесницу на железных колесах. К сожалению, останки самого военачальника до нашего времени не сохранились.

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