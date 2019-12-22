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В США на поминках устроили массовую стрельбу: что известно

воскресенье, 22 декабря 2019, 23:59
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В Чикаго во время поминок по убитому в апреле этого года мужчиной произошла ссора, которая переросла в стрельбу - были ранены 13 человек.

Об этом сообщает CNN.

Пострадавшим - от 16 до 46 лет. Четверо из них, в том числе 16-летняя девушка, находятся в критическом состоянии.

В полиции отметили, что выстрелы по дому были осуществлены из трех разных мест. Когда люди начали бежать из дома, по ним стреляли и на улице, когда они были в авто.

Камеры уличного наблюдения зафиксировали двух мужчин, которые стреляли.

Полиция заявила, что у них есть два человека, которых подозревают. В частности, один из них был ранен выстрелом. Возможно, он участвовал в споре или перестрелках.

Второй человек, который ранен, имел с собой оружие и был арестован.

Полиция расследует, что именно привело к спору.

Как сообщал "Апостроф", в полиции утверждают, что вышли на заказчика покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын.

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