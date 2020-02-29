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США и "Талибан" заключили мировую: появились детали исторического соглашения

суббота, 29 февраля 2020, 17:31
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В субботу, 29 февраля, США подписали историческое соглашение с афганской группировкой "Талибан", которое может стать стартом для полного вывода иностранных войск из Афганистана в течение следующих 14 месяцев и стать шагом к прекращению 18-летней войны.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Reuters.

Издание пишет, что соглашение было подписано в столице Катара Дохе специальным посланником США Залмаем Халилзадом и политическим руководителем движения "Талибан" муллой Абдул Гани Барадаром.

Госсекретарь США Майк Помпео также присутствовал на церемонии.

"Сегодня великий день для Афганистана", - заявило посольство США в Кабуле в Twitter. Там отметили, что "речь идет о заключении мира и создании общего светлого будущего". За несколько часов до соглашения талибы приказали всем своим боевикам в Афганистане "воздерживаться от любых атак ... для счастья нации".

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 28 февраля, что согласно соглашению сократится численность американских военных с примерно 13000 до 8600 в течение нескольких недель после соглашения.

Дальнейшее сокращение западных сил будет зависеть от приверженности талибов обещанию "сократить насилие", которое будет оценено Соединенными Штатами.

Кроме того, в соответствии с соглашением, талибы хотят, чтобы 5 тысяч боевиков были освобождены из афганских тюрем, но не ясно, согласится ли на это афганское правительство.

Война, в которой погибли десятки тысяч человек, началась, когда США напали на Афганистан всего через несколько недель после атаки 11 сентября 2001 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее США обвинили Россию в поставках оружия талибам.

Также президент России Владимир Путин выдал бои США с талибами за действия авиации РФ в Сирии.

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