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В США неудачливый вор угнал катафалк с гробом внутри: опубликовано видео

суббота, 29 февраля 2020, 02:16
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В Лос-Анджелесе мужчина угнал из-под церкви катафалк с телом покойника, а затем попал на нем в аварию.

Об этом сообщает Associated Press.

Катафалк угнал 25-летний Джеймс Хуарес. Он сел за руль чужого транспортного средства, стоявшего у церкви. Тело находилось в катафалке, пока священник отпевал другого умершего.

Полицейские обратились к преступнику в соцсетях с просьбой вернуть авто и тело.

"Из всех плохих решений, которые вы приняли, по крайней мере, сделайте одно хорошее и верните умершего человека и гроб", - написали они в Twitter.

Потом угнанный катафалк обнаружили и устроили погоню. Злоумышленник в итоге попал в аварию. Авто перевернулось на оживленном шоссе, заблокировав две полосы движения. Преступника задержали. Его мотивы пока неизвестны. Тело доставили в морг.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Ровно подросток угнал маршрутное такси с пассажирами, и успел на них заработать.

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