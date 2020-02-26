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В Ровно подросток угнал маршрутку с людьми и успел на них "заработать": фото и детали истории

среда, 26 февраля 2020, 18:59
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Рано утром в среду, 26 февраля, в Ровно подросток угнал маршрутное такси, его задержали возле рынка.

Об этом со ссылкой на полицию сообщают местные СМИ.

Так, 16-летний парень, по его же словам, "шел домой и решил покататься", поэтому и завладел транспортным средством. В салоне с ним находились еще трое пассажиров, с которых он якобы даже взял деньги за проезд.

Информацию об угоне сообщили в полицию в 7 утра, авто обнаружили на улице Соборной. Молодой человек был задержан, очевидцы указали, что он был ромской национальности, а в полиции уточнили, что он проживает в одном из сел под городом.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве задержали банду преступников, которые занимались угонами элитных автомобилей.

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