В Ровно подросток угнал маршрутку с людьми и успел на них "заработать": фото и детали истории

Рано утром в среду, 26 февраля, в Ровно подросток угнал маршрутное такси, его задержали возле рынка.

Об этом со ссылкой на полицию сообщают местные СМИ.

Так, 16-летний парень, по его же словам, "шел домой и решил покататься", поэтому и завладел транспортным средством. В салоне с ним находились еще трое пассажиров, с которых он якобы даже взял деньги за проезд.

Информацию об угоне сообщили в полицию в 7 утра, авто обнаружили на улице Соборной. Молодой человек был задержан, очевидцы указали, что он был ромской национальности, а в полиции уточнили, что он проживает в одном из сел под городом.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве задержали банду преступников, которые занимались угонами элитных автомобилей.