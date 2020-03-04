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Украина получит от США крупную сумму: на что пойдут деньги

среда, 04 марта 2020, 23:27
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Соединенные Штаты Америки выделят Украине 38 млн долларов на киберзащиту.

Об этом сообщает заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок на своей Twitter-странице.

Такое решение было принято по итогам 3-го раунда украино-американских киберконсультаций. В их ходе Украина и США согласовали дальнейшие действия для укрепления совместной киберзащиты.

"Вдохновляющая встреча с делегацией Госдепартамента США по итогам 3-го раунда украино-американских киберконсультаций. Согласовали комплекс дальнейших шагов для укрепления общей кибербезопасности, в частности новый проект по киберзащите критической инфраструктуры Украины ориентировочной стоимостью 38 млн долларов", - написал Божок.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп действительно заморозил военную помощь Украине в размере 391 млн долларов, тем самым заставляя тогдашнее правительство начать расследование в отношение сына его политического конкурента Джо Байдена Хантера.

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