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Критиковал Украину и угрожал: в США раскрыли скандальные данные о Трампе

понедельник, 27 января 2020, 06:53
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Президент США Дональд Трамп действительно заморозил военную помощь Украине в размере 391 млн долларов, тем самым заставляя тогдашнее правительство начать расследование в отношение сына его политического конкурента Джо Байдена Хантера.

Об этом написал в неопубликованных мемуарах бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, передает газета The New York Times.

Болтон при этом вместе с госсекретарем Майком Помпео, а также главой Минобороны Марком Эспером пытался убедить Трампа разблокировать помощь.

Но Трамп был не приклонен – был уверен, что Украина работала с Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 году. В августе 2019 года Трамп заявил, что не хочет оказывать никакой помощи Украине, пока не будут предоставлены материалы о связи Байдена со сторонниками Клинтон в Укране.

Помпео, по словам Болтона, утверждал, что нет оснований считать бывшего посла США в Украине Мари Йованович коррумпированной. Трамп же во время встречи, где обсуждалась поездка в Киев на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского, критиковал Украину, вспоминая как украинские чиновники хотели помешать его приходу к власти в США.

Чем могут закончиться разбирательства с импичментом Трампа и чего в этой связи ожидать Украине, читайте в материале "Апострофа": Импичмент в США: финал для Трампа и западня для Зеленского.

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