США готовят для Украины военную помощь на внушительную сумму: что получат бойцы

США организуют новую поставку Украине военного вооружения на 125 млн долларов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на CNN.

Украинские бойцы в первом транше военной помощи получат противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера Mark VI и другую технику. Пентагон уже сообщил в Конгресс США о предварительных планах. Однако эта информация пока неофициальная, а сроки не называются.

Члены соответствующих комитетов Конгресса будут иметь возможность ознакомиться с пакетами помощи до официального уведомления Конгресса.

По данным источников издания в Конгрессе и Белом доме, речь идет о половине первого транша военной помощи Украине в размере 250 млн долларов.

"Министерство обороны не комментирует и не подтверждает предстоящее выделение помощи по линии безопасности, которую рассматривает Конгресс", - заявила официальный представитель Пентагона Карла Глисон.

Как сообщал "Апостроф", Соединенные Штаты Америки выделят Украине 38 млн долларов на киберзащиту.