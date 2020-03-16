Зеленскому не нужна 15-минутная встреча с Трампом и красивое фото – Владимир Ельченко

Эксперты прогнозируют, что топ-политики США в ходе президентской кампании будут активно разыгрывать "украинскую карту". Со всеми вытекающими для Киева негативными последствиями. Однако несмотря на различные скандалы, в которых так или иначе фигурирует наше государство, в Вашингтоне, похоже, сложился консенсус между обеими столпами политической системы США – демократами и республиканцами – о военной помощи Украине. О том, какое вооружение в ближайшее время получит Киев, когда стоит ожидать нового посла США в Украине, а также о том, как пандемия коронавируса усложняет работу дипломатов, "Апострофу" рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США ВЛАДИМИР ЕЛЬЧЕНКО.

- Вы на должности посла находитесь уже почти три месяца. Как бы вы охарактеризовали нынешний этап отношений Украины и Америки?

- Мне кажется, наступил новый период в наших отношениях: все скандалы, история с импичментом, упоминание Украины часто в негативном свете, я думаю, осталось в прошлом, сейчас я ощущаю сильную двухпартийную поддержку Украины, и об этом они говорят на всех встречах, даже не ожидая моих вопросов. У них есть понимание, что Украина не по своей вине угодила в эту историю. И республиканцы, и демократы это понимают. И даже простые американцы понимают и с сочувствием относятся к тому, что Украина пострадала от этого. Хотя не могу сказать, что мы сильно страдаем, ведь и финансовая и военная помощь поступает. Мы уже говорим о планах на 2021 год. Госдепартамент и Пентагон подали соответствующие заявки о суммах и видах помощи Украине на следующий год. Это сумма не меньше, чем была в прошлом и в этом году. Так что все идет по плану.

- Как считаете, насколько после неудавшегося импичмента поменялась официальная позиция у Белого дома в отношении Киева?

- Мне кажется, она не менялась, несмотря на то, что пострадали некоторые конкретные люди, которые занимались Украиной и которые давали показания в Конгрессе: кто-то ушел в отставку добровольно, кого-то отправили, но это все внутренние разборки и мы в этом не участвуем. Но поддержка как была сильной, таковой она и осталась. И то что Трамп и другие официальные лица на высоком уровне повторяют часто, что при прежней администрации Украина не получала столько всего, как получила при нынешнем президенте США, это действительно факт. Я не говорю это с целью критики президента Обамы. Просто это факт. Если раньше было больше моральной поддержки, то сегодня она более конкретная – вооружение, оборудование, деньги и помощь в реформах в Украине.

- Сейчас в Америке избирательная кампания и среди демократов Джо Байден пока лидирует. Считаете ли вы, что в случае его выдвижения от демократов риторика Трампа и республиканцев будет крутиться в основном вокруг украинской темы, в частности, вокруг скандала с компанией "Бурисма", с импичментом, и это вновь как-то скажется на отношениях Украины и Америки?

- Мне сложно прогнозировать, будет ли эта украинская карта использоваться дальше в предвыборной борьбе...

- Но Трамп недавно в эфире FOX News как раз об этом и сказал...

-Да, он об этом действительно говорил, но пока никаких изменений мы не видим. Я могу в этой связи повторить то, что и президент Владимир Зеленский неоднократно говорил и теперь уже экс-генпрокурор Руслан Рябошапка: между нашими странами есть целый ряд конкретных механизмов о взаимной правовой помощи, например, о сотрудничестве между генеральными прокуратурами, между правоохранительными органами. То есть, есть возможность это все задействовать. Если мы получим официальные запросы от генпрокуратуры или МВД, полиции о проведении какого-то расследования, о предоставлении информации, то будет сделано так, как это прописано в наших документах. Пока, насколько мне известно, такие обращения не поступали.

Владимир Ельченко:"Между нашими странами есть целый ряд конкретных механизмов о взаимной правовой помощи"Фото: УНИАН

- Я думаю, вы слышали, что Государственное бюро расследований открыло дело против Байдена. Оно касается вмешательства его в работу бывшего генпрокурора Виктора Шокина. Считаете ли вы, что со стороны правоохранительных органов это правильный шаг, и не станет ли это снова попыткой вмешательства в избирательную кампанию в США?

- Я не могу это комментировать, поскольку мы живем в правовом государстве и любой мой комментарий может быть использован как вмешательство. Мне неизвестны какие-то дополнительные факты и, если дело открыто и начат некий процесс, то это должно происходить в правовых рамках в соответствии с нашим законодательством.

- После увольнения Мари Йованович Вашингтон до сих пор не может назначить главу посольства. Почему происходит такая задержка?

- Я думаю, что мы несколько преувеличиваем внимание к этому вопросу, потому что в США существует своя процедура назначения послов. Назначение кандидатов, потом прохождение через Конгресс. Но это все вехи видимые, а на самом деле еще есть много других вопросов – подготовка будущего посла, изучение языка и много другого.

Как нам говорил Госдепартамент, кандидатура уже подобрана, и она проходит этапы согласования. И это в любом случае может занять несколько месяцев. Американская сторона не раскрывает этих деталей, чтобы человека заранее не подвергать репутационному риску. Когда эти процедуры будут завершены, они объявят, что едет посол. Это произойдет в момент, когда он пойдет уже на слушания в Конгрессе. Пока, наверное, до этого не дошло, и я бы не стал драматизировать по этому поводу. Тем более, что в Киеве сегодня есть очень опытная временная поверенная Кристина Квин, которая прекрасно работает и мы с ней в контакте и отсутствие у нее статуса посла совершенно не мешает ей проводить официальные встречи в Киеве.

-А может такая проволочка быть связана с какими-то конфликтами между демократами и республиканцами?

- Я не думаю, что это так, да и нет у меня достаточной информации, чтобы утверждать. Но из того, что я слышу – этой проблемы не существует.

- До президентских выборов посол будет назначен?

- Я думаю, что да. Мне кажется, что к лету посол США в Киеве будет. Если не помешает коронавирус.

- Да, сейчас коронавирус вносит свои коррективы во многие сферы.

- Это на самом деле так. Сейчас мы в Посольстве Украины в Вашингтоне организовали круглосуточное дежурство 24/7, чтобы как можно эффективнее помочь людям вернуться из США домой в Украину. Дипломаты и консульские сотрудники отвечают на все звонки и сообщения тех граждан, кто должен был лететь в Украину после 17 марта, но не сможет из-за закрытия авиасообщения в стране. Обращений действительно очень много, линии постоянно перегружены из-за звонков, но наш приоритет – обеспечить возможность вернуться всем гражданам Украины и иностранцам, у которых есть официальное разрешение на проживание в стране. Мы сейчас над этим активно работаем.

Посольство Украины в СШАФото: usa.mfa.gov.ua

Также было много вопросов по круизному судну (Grand Princess, - "Апостроф"), которое стояло в Калифорнии: сначала они выпустили тех пассажиров, которые хотели сойти на берег, там было два украинца. Мы их отправили в Украину, и они проходят медицинские процедуры. Потом остался вопрос по членам экипажа, среди которых были украинцы, и в этом контексте я очень благодарен руководству штата за помощь. Я был на прямом контакте с вице-губернатором штата Калифорния Элени Куналакис и она нам в этом вопросе очень способствовала. У нас есть результат - 38 членов экипажа судна отправляются домой в Украину в понедельник 16 марта.

Я уже не говорю о делегациях, которые планировали из Киева ехать, и сейчас пошла волна отмен мероприятий. В Хьюстоне отмени большой энергетический форум, наш министр энергетики должен был лететь. В Вашингтоне несколько крупных конференций отменили. Отменили ежегодные сборы Всемирного банка и МВФ, туда должны были лететь наши министры финансов и экономики, а также представители НБУ. Космический конгресс в апреле в Колорадо еще пока не отменен, но скорее всего, попадет под ограничения. Есть масса неприятных моментов, но они касаются всего мира.

- А что по поводу гипотетического визита Зеленского в Белый дом – опять-таки, разговор о будущем, ведь мы понимаем, что сейчас это невозможно. В своем последнем интервью в The Guardian наш президент сказал, что визит готовится, но никакой конкретики нет. Как сейчас обстоит дело, можно ли ожидать визит в Белый дом в обозримом будущем?

- Я думаю, что да. Хотя снова-таки, ситуация с коронавирусом все поменяла, но мы подготовительную работу пока не прекращали. Другое дело, что по срокам у нас не было еще понимания. Но в рабочем порядке мы говорили о лете этого года, то есть это период между маем и августом, потому что потом начнется самая горячая предвыборная пора и тогда будет уже нереалистично говорить о визите, хотя, естественно, жизнедеятельность президента Трампа не прекращается, как и у всего американского истеблишмента в связи с выборами.

Мы говорили о лете как о рабочем варианте, и мы обсуждаем с американскими коллегами, и они полностью согласны именно с такой концепцией визита, чтобы это был не просто визит с 15-минутной встречей и красивым фото, а визит, наполненный конкретными делами, например, об открытии нашего нового генерального консульства в Хьюстоне.

Я только на днях вернулся из Техаса, там колоссальный потенциал: этот штат сам по себе – десятая экономика мира. Там нужно консульство, которое будет заниматься как консульскими вопросами, так и вопросами крупного бизнеса, инвестиций. У нас есть приглашение президенту Зеленскому в Калифорнию. К слову, всех президентов Украины приглашали в Калифорнию, и никто так туда и не доехал. А Калифорния – это седьмая экономика мира, этот штат по своим экономическим показателям почти как страна из Большой семерки, условно говоря. И плюс нужно подготовить на подписание серьезные документы, у нас есть целый ряд инициированных соглашений с американцами об обменах в сфере культуры, и научно-технические, и о сотрудничестве в сфере космоса. Это все можно в течение нескольких недель или пары месяцев подготовить для подписания и подписать, и в таком случае это будет хороший, плодотворный визит. Именно это имел в виду президент Зеленский, когда сказал, что готов ехать. Но для этого нужна подготовительная работа.

Лос-Анджелес, штат КалифорнияФото: Getty images

- А насколько американская власть готова к сотрудничеству с президентом Зеленским, с новым парламентом, новой политической пропрезидентской силой?

- С Зеленским готовность сотрудничать была с первого дня, и это было подтверждено не раз. Я лично от Трампа слышал, что ему очень нравится наш президент: мол, передайте ему, что я очень хорошо к нему отношусь, у нас прекрасный контакт, несмотря на все скандалы и стенограммы. Поэтому, мне кажется, между президентами никаких проблем не существует.

Что касается нового правительства, то, конечно, американцы хотят немного посмотреть, как оно будет работать, но я не вижу особых проблем. Относительно новых министров иностранных дел и обороны, то это люди, с которыми я работал раньше много лет, и по ним в этой стране точно никаких вопросов нет.

- На прошлой пленарной неделе Верховная Рада проголосовала за недоверие бывшему уже генпрокурору Руслану Рябошапке, которого вы уже упоминали. Насколько я знаю, его активно поддерживали в Штатах. Также насколько я знаю, есть желание у власти уволить главу НАБУ Артема Сытника, которого тоже поддерживают Штаты. Как считаете, это все повлияет на отношения Украины и Америки?

- Я думаю, что должно пройти время. Американцы никогда не судят на уровне эмоций, они должны увидеть результаты работы. Никто не будет говорить, что предыдущий прокурор был лучше или хуже нового, которого еще, к слову, нет. Придут новые люди, покажут свою работу, и тогда будут даваться оценки. Но я не вижу оснований для того, что смена этих позиций приведет к проблемам в наших отношениях. Мне кажется, американцы будут нормально сотрудничать с любыми людьми, которых назначит Украина.

- По поводу Донбасса. Очень много вопросов к Нормандскому формату. Как вы считаете, возможен ли формат в треугольнике Украина-США-Россия? О таком формате, в частности, говорил Зеленский еще осенью, когда говорил о Крыме.

- Я думаю, что возможен. Но понимаете, на сегодня, к сожалению, не происходит никаких изменений в позиции России. Кого не впихнешь между нами, но это вряд ли что-то пока изменит. Я не вижу у них желания поменять позицию на какую-то более уступчивую. Мы же не можем всю жизнь говорить о соглашениях с Россией, которые на 100% будут отвечать их интересам.

Если мы говорим о компромиссах, то не все наши шаги понравятся и украинцам, но все равно это будет середина – между интересами Украины и интересами России. Но пока это все 100 процентов, того как хочет Россия: "их там нет, нас там нет и ничего не происходит". При таких условиях я вообще не понимаю, как можно с ними дальше вести разговоры и будут ли при этом участвовать США…

Владимир Ельченко:"Все равно это будет середина – между интересами Украины и интересами России"Фото: Getty images

Пока участие Франции и Германии ни к чему не привело. Но Штаты как самая мощная страна мира, конечно же, может повлиять на позицию России как никто другой. И это может быть как политическое давление, так и санкции. Но мы не видим готовности России подойти к пониманию того, что для того чтобы вернуться в нормальные отношения со Штатами, они должны что-то сделать в отношениях с Украиной. Но санкции работают, плюс еще проблемы с ценой на нефть, думаю, повлияют на их амбиции.

- Вы вспомнили о Франции и Германии. Как бы вы оценили Нормандский формат, в частности, риторики этих двух ключевых стран Евросоюза? Достаточно ли давления с их стороны на Россию, учитывая, что в скором может произойти новый саммит в Берлине? Хотя уже звучат разговоры, что саммит может не состояться…

- Я думаю, что Германия и Франция, в первую очередь, руководствуются своими национальными интересами. К нашему сожалению, время от времени интересы Франции и, в меньшей степени, Германии диктуются зависимостью от торговли или ведения бизнеса с Россией. Мощное экономическое лобби есть и в той же Германии: там постоянно говорят о том, что мы страдаем от санкций и их нужно отменить. Безусловно, это влияет на позиции обеих стран. И тут нужно найти золотую середину между надеждой, которая до сих пор живет в головах многих политиков в Европе – о том, что позицию России можно изменить путем каких-то уступок или идя ей навстречу, забыть о Крыме или начать снимать санкции и после этого Россия станет хорошая и уйдет из Украины. Такого не случится. Если кто-то этого не понимает, то это может вызывать только сожаление. Те, так называемые, реформы, которые сейчас происходят в России: изменение в Конституцию, обнуление, это просто еще раз подтверждает то, что я сказал ранее. Мы это увидели все в 2014 году…

- В начале разговора вы упоминали о помощи Украине. Чего все-таки ожидать нам в этому году? В своем интервью "Голосу Америки" говорили о том, что три корабля готовят к передаче Украине.

- В большей степени мяч находится на нашей стороне. Американская сторона ожидает списка конкретных вещей, которые нужны Украине для включения в список помощи на 2021 год. Сейчас идет бюджетный процесс в Конгрессе, во время которого те суммы, которые запросил Пентагон и Госдепартамент, должны наполниться конкретным содержанием. То есть что под эти деньги давать – корабли, оружие, патроны. А пока что наше Министерство обороны такой список не передало. Мы ожидаем его со дня на день.

Возможно, эта задержка связана с изменением в руководстве Минобороны, но мы очень ждем данный список, чтобы передать его в Пентагон и Конгресс. В таком случае бюджетный процесс пойдет легче, потому что мы не можем лоббировать в Конгрессе какие-то суммы, которые не основаны на конкретных вещах. Это я говорю о перспективе на следующий год.

Здание конгресса СШАФото: Getty images

Что же касается этого года, то, действительно, запланирована передача трех кораблей Island. Это тот же тип, как два предыдущих корабля, переданных нам в прошлом году, и которые уже активно работают в Черном море. И таких будет еще три. Но это непросто – взять корабль и перегнать его в Одессу. Они должны быть переоборудованы. Это все сейчас происходит, и мы ожидаем от Пентагона подтверждения по срокам. До конца года, как я рассчитываю, эти три корабля должны перейти в наши руки.

Плюс, и это новая информация, рассматривают американцы возможность передать нам для начала хотя бы один корабль среднего класса – более крупный, называется MarkVI, который сейчас находится на вооружении у Военного флота США (согласно информации в Интернете, данный корабль, согласно классификации, является малым боевым катером. На катере может быть размещено 18 человек, включая экипаж. Конструкция судна дает возможность спускать и поднимать небольшие лодки, беспилотные подводные аппараты, запускать беспилотные летательные аппараты, - "Апостроф"). Он бы нам очень не помешал.

Также оставались неиспользованными 30 млн долларов, поскольку американская сторона не могла определить поставщиков. Речь идет о поставках снайперских винтовок и гранатометов – это то, что нам на Донбассе нужно еще "на вчера". Военные говорят, что гранатометы – наиболее эффективное средство для подавления провокационных обстрелов с той стороны. Сейчас идут разговоры о том, чтобы ускорить эту поставку и в течение месяца это оружие поступило в Украину.

А на следующий год американская стороны планирует нам поставить еще одну партию Javelin’ов. Это я называю только самые известные позиции в поставках. Все это уже находится в пути или в процессе решения. Задержек по поставкам нет.