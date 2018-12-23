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Число жертв цунами в Индонезии перевалило за 220: новые данные и фото

воскресенье, 23 декабря 2018, 13:11
Фото: 360tv\Telegram

Число погибших в результате разрушительного цунами, вызванного извержением вулкана Кракатау на побережье Зондского пролива на западе Индонезии выросло до 222 человек.

Об этом сообщают местные власти, отмечая, что количество жертв, скорее всего, еще вырастет.

Также известно о 843 пострадавших и 28 пропавших безвести.

Ранее сообщалось о гибели 168 человек.

"Еще 745 пострадали и 30 человек числятся пропавшими без вести. На западном побережье Индонезии ведется эвакуация пострадавших, сотни домов и зданий разрушены", - говорится в сообщении.

Отметим, Зондский пролив разделяет острова Ява и Суматра и соединяет Индийский океан с Яванским морем Тихого океана. Кракатау - вулкан на небольшом острове. Мощное извержение в 1883 году уничтожило большую часть острова.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате землетрясения и цунами в Индонезии погибли как минимум 832 человека.

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