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Страшное цунами в Индонезии: более 60 погибших, сотни пострадавших, видео

воскресенье, 23 декабря 2018, 08:54

На побережье Зондского пролива на западе Индонезии обрушилось разрушительное цунами, вызванное извержением вулкана Кракатау.

Об этом сообщает Reuters.

По информации Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии, количество погибших составляет, по меньшей мере, 62 человека, не менее 20 человек числятся пропавшими без вести.

В результате цунами сотни домов и зданий оказались разрушены. Ранее сообщалось о 43 погибших, 584 пострадавших и двух пропавших без вести.

Обновлено: позже стало известно, что число жертв значительно выросло.

Возможной причиной цунами спасатели называют подводные оползни после извержения вулкана Кракатау.

Зондский пролив разделяет острова Ява и Суматра и соединяет Индийский океан с Яванским морем Тихого океана. Кракатау - вулкан на небольшом острове. Мощное извержение в 1883 году уничтожило большую часть острова.

Как сообщал "Апостроф", в результате землетрясения и цунами в Индонезии в сентябре погибли как минимум 832 человека.

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