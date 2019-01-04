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На популярный курорт обрушился смертельный шторм "Пабук": опубликованы жуткие видео

пятница, 04 января 2019, 16:58

На Таиланд надвигается крупнейший за последние 60 лет тропический ураган: жертвой стихии уже стал российский турист.

Видео начинающегося шторма публикуют в социальных сетях очевидцы.

Из-за шторма уже начались наводнения. Высота волн достигает 7 метров. Также существует опасность оползней.

О приближающемся тайфуне стало известно 2 января. По сообщениям ученых и синоптиков это первый сильнейший тропический ураган, угрожающий южным провинциям Таиланда, с 1962 года.

По сообщениям властей, десятки тысяч местных жителей и туристов были эвакуированы. Паромное сообщение закрыто, авиакомпания Bangkok Airways отменила полёты

Как отмечается, жертвой стихии уже стал 56-летний россиянин. По данным полиции, семья, отдыхавшая на острове Самуй, проигнорировала запрет на купания в море и отправилась плавать. Сильное течение унесло девушку. Ее спас отец, однако сам выбраться из воды не смог.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в конце декабря 2018 года в США по меньшей мере шесть человек погибли в результате снегопадов и ливней.

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