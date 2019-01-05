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В Индии автобус с детьми рухнул в пропасть: фото жуткого ДТП

суббота, 05 января 2019, 17:42

В субботу, 5 января, школьный автобус упал в ущелье в индийском штате Химачал-Прадеш: погибло шестеро детей и 40-летний водитель.

Об этом сообщает NDTV.

Известно, что трагедия случилась в округе Сирмур, в районе города Санграх. Двенадцать школьников получили различные травмы, их госпитализировали.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на сложном участке горной дороги.

Также местные СМИ публикуют фото с места падения автобуса.

Напомним, 29 декабря в России столкнулись пассажирский автобус, два бензовоза и легковое авто: погибли шесть человек.

Как ранее сообщал "Апостроф", в начале декабря в результате столкновения грузовика со автобусом, который перевозил школьную баскетбольную команду, в штате Иллинойс (США) погибли два человека.

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