В Индии автобус с детьми рухнул в пропасть: фото жуткого ДТП

В субботу, 5 января, школьный автобус упал в ущелье в индийском штате Химачал-Прадеш: погибло шестеро детей и 40-летний водитель.

Об этом сообщает NDTV.

Известно, что трагедия случилась в округе Сирмур, в районе города Санграх. Двенадцать школьников получили различные травмы, их госпитализировали.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на сложном участке горной дороги.

Также местные СМИ публикуют фото с места падения автобуса.

Напомним, 29 декабря в России столкнулись пассажирский автобус, два бензовоза и легковое авто: погибли шесть человек.

Как ранее сообщал "Апостроф", в начале декабря в результате столкновения грузовика со автобусом, который перевозил школьную баскетбольную команду, в штате Иллинойс (США) погибли два человека.