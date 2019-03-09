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300 граммов в день: в Северной Корее заметили признаки надвигающегося голода

суббота, 09 марта 2019, 20:01

Немецкая гуманитарная организация Deutsche Welthungerhilfe констатировала катастрофическую нехватку продовольствия в КНДР вследствие рекордного неурожая 2018 года, вызванного наводнениями и сильной жарой.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Глава представительства этой организации в Северной Корее Ларс Дюеркоп сообщил, что в связи с чрезвычайной ситуацией власти КНДР сокращают суточный продовольственный паек для граждан с 576 до 300 граммов. Паек состоит из зерновых, кукурузы и картофеля.

По его словам дети, женщины и старики освобождены от данного ограничения. Те же, кто нуждается в дополнительном продовольствии и располагает финансовыми средствами, могут купить другие продукты на небольших рынках.

Дюеркоп также отметил, что международные санкции препятствуют импорту в КНДР сельскохозяйственной техники, производственного сырья и удобрений.

"Даже с импортом парников мы как гуманитарная организация испытываем трудности, поскольку подпорки для парников - это металлические прутья, которые находятся в санкционном списке", - указал он.

Глава представительства подчеркнул, что в настоящее время ходатайства об исключениях для санкционного режима в отношении КНДР находятся на рассмотрении Комитета ООН по санкциям в Нью-Йорке.

"Мы надеемся на скорое рассмотрение этих ходатайств", - сказал Дюеркоп.

Глава северокорейского филиала Deutsche Welthungerhilfe также надеется на финансирование гуманитарных программ для Северной Кореи с помощью средств таких иностранных организаций, как Евросоюз. Deutsche Welthungerhilfe - единственная немецкая неправительственная организация, оказывающая гуманитарную помощь в КНДР.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что КНДР готовится к новому запуску ракетной или космической ракеты в ближайшем будущем.

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