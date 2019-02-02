Путинские силовики захватили японское судно: фото

Российские пограничники задержали японское рыболовецкое судно в акватории Японского моря.

Об этом сообщает NHK со ссылкой на власти префектуры Симанэ.

Российская сторона утверждает, что японское судно незаконно вылавливало рыбу в исключительной экономической зоне РФ.

Как отмечается, судно "Нисино-мару-68" (Number 68 Nishino-maru) принадлежит кооперативу, который занимается крабовым промыслом. Оно вышло из порта в префектуре Тоттори для ловли краба. На борту судна находятся 10 человек, в том числе президент местной рыболовной фирмы Хидедзи Кагами.

Российские чиновники сообщают, что судно в настоящее время находится в порту Находка. Информации о сроках освобождения экипажа не поступало.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в связи с пропажей капитана крымского судна "Норд" Владимира Горбенко правоохранители Запорожской области открыли уголовное производство.