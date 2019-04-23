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Взрывы на Шри-Ланке: стало известно, кто стоит за террористической атакой

вторник, 23 апреля 2019, 18:55
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Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за серию терактов на острове Шри-Ланка во время празднования католической Пасхи, вследствие которых погибло более 300 человек.

Об этом сообщает издание "BBC".

Издание ссылается на информационного агентство исламских радикалов Amaq. Согласно сообщению террористов, их целью было уничтожение христиан из тех стран, которые входят в коалицию по борьбе с ИГИЛ.

В то же время никаких фактических доказательств своей причастности к терактам они не предоставили.

В правительстве Шри-Ланки представили предварительные выводы расследования терактов, которые сходятся с версией террористов ИГИЛ.

"Мы не верим в то, что эти нападения были осуществлены группировкой, которая базируется в нашей стране. Действовала международная группировка, без помощи которой эти нападения не могли быть осуществлены", - заявил пресс-секретарь правительства Шри-Ланки Раджита Сенаратне.

Согласно последним данным официальных источников в правоохранительных органах Шри-Ланки, в ходе серии из восьми взрывов в церквях и отелях погибли 321 человек, ранены – больше 500. В свою очередь ЮНИСЕФ сообщает, что среди погибших минимум 45 детей.

Как сообщал "Апостроф", по заявлению местного министерства внутренних дел, предварительные результаты расследования взрывов на Шри-Ланке показывают, что их совершили две исламистские группировки.

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