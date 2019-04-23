Теракты на Шри-Ланке: власти сделали неожиданное заявление о мести

Предварительные результаты расследования взрывов на Шри-Ланке показывают, что их совершили две местные исламистские группировки.

Об этом сообщает издание "Медуза", ссылаясь на слова министрв обороны страны Рувана Вийевардена.

Он также отметил, что террористы таким образом решили отомстить за атаку на мечети в новозеландском Крайстчерче, произошедшую в марте.

Напомним, число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке во вторник, 23 апреля выросло второй раз за утро.

Также власти Шри-Ланки обвиняют в организации взрывов местную исламистскую группировку, которую поддерживала крупная международная сеть террористов.

А жители Шри-Ланки рассказали о ситуации в стране после массовых терактов.

Как ранее сообщал "Апостроф", 15 марта, в двух мечетях Новой Зеландии открыли стрельбу - погибли 40 человек.