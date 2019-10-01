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Китай с помпой провел военный парад: зрелищные фото и видео праздничной церемонии

вторник, 01 октября 2019, 12:52
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В Китае прошел крупнейший в истории военный парад к 70-летию КНР, где приняли участие 15 тысяч военных, показали 580 единиц техники, а также новейшую баллистическую ракету.

Об этом сообщается на канале российского информационного издания "РИА-Новости" в Telegram.

"Китай провел крупнейший военный парад в своей истории по случаю 70-й годовщины образования КНР, в нем участвовали почти 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов", - говорится в сообщении СМИ.

В издании подробнее рассказали об указанной ракете, а также отметили, что она может быть угрозой для любой страны в мире, в том числе, главного стратегического противника Китая – США.

"На военном параде показали новейшую китайскую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41 ("Дунфэн-41" — "Восточный ветер"). По данным источников, DF-41 включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. По разным оценкам, максимальная дальность ее полета составляет 12-14 тысяч километров. Эта ракета, по некоторым сведениям, способна пробить американскую ПРО", - отметили журналисты.

Как сообщал "Апостроф", в конце августа на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке дипломаты из США, Китая и России поспорили об угрозах ядерного оружия со стороны друг друга.

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