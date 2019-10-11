На выставке в Китае показали военный вертолет, похожий на НЛО: опубликованы фото

В Китае открылась вертолетная выставка China Helicopter Exposition 2019, где показали необычный экспонат – воздушный транспорт Super Great White Shark в виде летающей тарелки.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Naked Science.

Разработчики отметили, что выбрали необычную форму для повышения скорости - предполагается, что транспорт сможет развивать скорость до 650 километров в час. Экипаж судна составит два человека.

При этом эксперты указывают, что концепт транспорта будет сложно реализовать: аналогичный Umbrella Plane американского инженера Ченса Воута так и не удалось поднять в воздух в 1911 году, также немецкий конструктор Генрих Фокке в 1939 построил похожий аппарат, но он также не совершил вертикальный взлет. При этом были и относительно удачные кейсы – американские тарелкообразные Vought V-173 и Vought XF5U в 1940-х годах удалось поднять, но они оказались неудобными, а советский ЭКИП в 1980-х годах поднялся в воздух всего на 10 метров.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Китае прошел крупнейший в истории военный парад к 70-летию КНР, где приняли участие 15 тысяч военных, показали 580 единиц техники, а также новейшую баллистическую ракету.