Археологи нашли в Китае загадочный эмбрион, которому 600 миллионов лет: опубликовано фото

На территории современного Китая были обнаружены останки ранее неизвестного науке древнего многоклеточного организма, который развивался как эмбрион.

Об этом сообщает Sci-news.

Международная группа исследователей из Великобритании, Китая и Швейцарии с помощью рентгеновской микротомографии реконструировали ископаемые останки организма, жившего 609 миллионов лет на территории Китая. Организм получил название Кавеасфера (Caveasphaera). Его диаметр - около полумиллиметра.

Ученые обнаружили окаменелости на разных стадиях развития, во время которого Caveasphaera «сортировала» свои клетки точно так же, как современные животные, в частности, некоторые морские звезды и кораллы.

Неизвестно, развились ли древние "эмбрионы" в более сложные организмы. Возможно, более взрослые Caveasphaera просто не сохранились до наших дней в виде окаменелых останков.

Окаменелости Caveasphaera могут свидетельствовать о том, что животноподобное эмбриональное развитие сформировалось задолго до того, как появились самые древние животные.

Как сообщал "Апостроф", на северо-западе Турции местные археологи обнаружили неизвестную ранее пирамидальную структуру.