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В Турции обнаружили загадочную пирамиду, построенную 8 тыс. лет назад

понедельник, 02 декабря 2019, 02:20
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На северо-западе Турции нашли неизвестную ранее пирамидальную структуру, которую открыли местные археологи.

Как пишут местные издания, возраст находки составляет около 8000 лет.

Как рассказал руководитель археологической группы Бурджин Эрдогу, сооружение было построено примерно 6000 г. до н.э. Ученые считают находку важным открытием для Эгейских островов и всей западной Анатолии.

Само сооружение имеет Т-образную форму и представляет собой высокий четырехгранный обелиск, который оканчивается пирамидкой.

Находка состоит двух частей, соединенных между собой стеной длиной семь метров. Исследователи отметили, что сооружение напоминает так называемые стоячие камни в храмовом комплексе Гебекли-Тепе.

Напомним, что в Египте, неподалеку от Каира, выставили большую экспозицию животных, найденных в древнем некрополе.

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