Радиационная зона "японского Чернобыля" превратилась в дикие джунгли: фото и видео

В районе ядерной катастрофы в Фукусиме в Японии исследователи зафиксировали буйное развитие дикой природы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт "Вокруг света".

Так, в марте 2011 года на АЭС в Фукусиме после 9-балльного землетрясения произошла авария, вследствие тех трагических событий погибло 20 тысяч человек.

Теперь же, спустя 9 лет, в местах, где люди больше не живут, учеными американского университета Джорджии было зафиксировано невероятное богатство дикой природы: здесь поселились более 20 видов животных, среди которых макаки, лисы, зайцы, кабаны, еноты, фазаны. Следует отметить, что дикие кабаны, например, не могут проживать в местах, где обитают люди.

Биологи отметили, что радиационное загрязнение в районе АЭС не мешает развитию природы. Также в исследовании ученых указано, что похожая ситуация наблюдалась и в Чернобыльской зоне в Украине.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фотографии из заповедника в Чернобыле, на которых видно редких животных - лося и белохвостого орлана.