Как в Китае сражаются с новым смертельным вирусом: появились первые видео

В Китае, где впервые зафиксировали случай заражения новым опасным коронавирусом, придумали довольно жесткие методы борьбы с недугом.

Первые видео с использованием этих методов опубликовали на YouTube.

В частности, после сообщения о том, что в Шанхае местный житель заразился неизвестным коронавирусом, жилые районы города начали опрыскивать дезинфицирующим порошком.

Напомним, коронавирус, который и вызвал нетипичную пневмонию, нашли у 41 пациента в Китае, а также у женщины, прилетевшей оттуда в Таиланд. Специалисты утверждают, что пока нет оснований считать, что новая пневмония будет такой же опасной, как и предыдущая, так называемая атипичная, зафиксированная в Китае в 2002 году.

Отметим, что в 2003 году коронавирус распространился на территории 29 стран. Тогда заболели более чем 8,5 тысяч человек.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в городе Ухань в Китае умер четвертый зараженный новым видом вируса, пациенту было 89 лет.