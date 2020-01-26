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Постапокалипсис: опубликовано шокирующее видео из города в Китае, где свирепствует коронавирус

воскресенье, 26 января 2020, 09:55
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В сети появились жуткие кадры "вымирающего" города Китая, где от смертельно опасного коронавируса умерли уже 56 человек, еще несколько тысяч оказались зараженными.

Их опубликовали в Facebook-сообществе "ДТП України".

На видео город снят с высоты птичьего полета, из-за чего прекрасно просматривается. Судя по ролику, китайцы даже боятся лишний раз выйти на улицу, чтобы не заразиться.

Отметим, что в связи с распространением вируса в Китае объявлен наивысший уровень угрозы. Туристические компании полностью прекратили организацию групповых туров. Отменено междугороднее автобусное сообщение с территориями на карантине, а города практически опустели - люди боятся выходить на улицу.

Подробнее о том, как действует вирус на организм человека и что происходит в Китае на данный момент, читайте в материале "Апострофа": Мертвые улицы и "ад" для больных: как убивает коронавирус из Китая, и что грозит миру.

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