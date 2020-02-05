На лайнере с украинцами вблизи Японии началась вспышка коронавируса, фото

На круизном лайнере Diamond Princess, который пришвартован в Йокагаме (Япония), обнаружили не менее 10 случаев заболевания коронавирусом из Китая.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ВВС.

Медицинские тесты уже прошли 300 из 3700 пассажиров. Все пассажиры, у которых обнаружили новый вирус, старше 50 лет. Также стало известно, что на борту судна находится не менее 20 граждан Украины. Корабль отправили на карантин на 14 дней. Сейчас он стоит в море.

Мужчина, у которого нашли коронавирус, сначала находился в Японии. Он сошел на берег в Гонконге 25 января. Через некоторое время врачи подтвердили факт наличия у него серьезную болезнь. Вирус обнаружен у двух граждан Австралии, троих жителей Японии, двух выходцев из Гонконга, американца и филиппинца.

Напомним, что в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула неизвестная болезнь, которая укладывала людей на больничные койки. Заболевшие жаловались на головную боль, лихорадку, повышение температуры. Сначала все подозрения пали на рынок морепродуктов в Ухане и в начале января власти КНР срочно его закрыли. Но опасный вирус продолжал распространяться по стране.

Впоследствии ученые и медики выяснили, что речь идет о коронавирусе, который вызывает атипичную пневмонию. Для человека он смертельно опасен. Сейчас известно о тысячах больных не только в КНР, но и на территории Европы и США.

Как писал "Апостроф" ранее, число жертв смертельного коронавируса в Китае стремительно растет, от атипичной пневмонии умерли 425 человек.