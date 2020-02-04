Счет погибших идет на сотни: появились страшные данные о жертвах коронавируса, фото и видео

Число жертв смертельного коронавируса в Китае стремительно растет, от него умерли 425 человек.

Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения Китая.

Второй случай смерти от коронавируса был зафиксирован за пределами материкового Китая - скончался 39-летний мужчина в Гонконге.

По последним данным, на утро 4 февраля коронавирусом заразились 20 471 человек. За минувшие сутки количество инфицированных возросло на 3 233.

Отмечается, что в тяжелом состоянии находятся 2 788 пациентов. Подозревают наличие болезни у 23 214 человек. Из больницы в то же время были выписаны 632 пациента, их удалось вылечить.

Как сообщал "Апостроф", больница, построенная в китайском городе Ухань за 10 дней, приняла первых пациентов. Там будут содержаться люди, зараженные смертельным коронавирусом.