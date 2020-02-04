RU  UA  EN

вторник, 4 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 февраля

07:35
Прострелены ноги и руки: в Киев прибыл борт с тяжелоранеными бойцами ВСУ, фото
07:16
Вырастут выплаты и стаж: что нужно знать украинцам о пенсии в 2020 году
07:10
На Прикарпатье студентка умерла страшной смертью из-за диет, видео
07:03
Как заготовить дома щучью икру: рецепт и полезные советы
06:57
Спешил за деньгами: в Киеве водитель маршрутки устроил опасное ДТП, фото и видео
06:45
Счет погибших идет на сотни: появились страшные данные о жертвах коронавируса, фото и видео
06:30
Гороскоп на 4 февраля: Козерогам нужно быть активнее, а Водолеям нельзя ввязываться в споры
06:20
Дожди и солнце: синоптики дали контрастный прогноз на 4 февраля в Украине
05:10
Пока в Украине идут дожди: опубликовано впечатляющее видео метели в России
04:05
В Чехии нашли самую давнюю в истории деревянную постройку, фото
03:10
"Подарки" со всех сторон: в Киеве устроили сюрприз феерическому "герою парковки", фото
02:05
Угрожал расправой: в Харькове разгорелся скандал из-за выгула собаки на территории школы, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Счет погибших идет на сотни: появились страшные данные о жертвах коронавируса, фото и видео

вторник, 04 февраля 2020, 06:45
переглянути новину українською

Число жертв смертельного коронавируса в Китае стремительно растет, от него умерли 425 человек.

Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения Китая.

Второй случай смерти от коронавируса был зафиксирован за пределами материкового Китая - скончался 39-летний мужчина в Гонконге.

По последним данным, на утро 4 февраля коронавирусом заразились 20 471 человек. За минувшие сутки количество инфицированных возросло на 3 233.

Отмечается, что в тяжелом состоянии находятся 2 788 пациентов. Подозревают наличие болезни у 23 214 человек. Из больницы в то же время были выписаны 632 пациента, их удалось вылечить.

Как сообщал "Апостроф", больница, построенная в китайском городе Ухань за 10 дней, приняла первых пациентов. Там будут содержаться люди, зараженные смертельным коронавирусом.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

В Украину идет зима: будут снегопады и сильный мороз

Зеленскому нужно заняться имиджем ради существования Украины - Саймон Анхольт

Не трогай животных: как "слуга народа" сплотил всю Украину

Пылевые бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: