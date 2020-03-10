Превышает в десятки раз: экологи сделали громкое заявление о скачке радиации в Фукусиме

Уровень радиации в префектуре Фукусима (Япония), где в 2011 году случилась катастрофа на атомной станции, превысил нормы в десятки раз из-за вторичного радиационного загрязнения, вызванного высвобождением цезия из-за мощных тайфунов.

Об этом сообщается в пресс-релизе Greenpeace.

Превышение нормального уровня было зафиксировано на всех участках, где на протяжении трех недель проводились замеры. В частности, в районе центральной станции "Фукусима" были зафиксированы 46 радиационных аномалий, некоторые из которых в 137 раз превышают фоновые уровни, наблюдавшиеся до катастрофы 2011 года.

Причиной этой ситуации экологи называют обильные дожди, вызванные тропическими циклонами. Радионуклиды мигрировали в речные системы с лесистых гор, которые продолжают оставаться источником вторичного загрязнения.

По словам представителей природоохранной организации, результаты противоречат отчетам японского правительства, которые утверждают, что программа дезактивации эффективна.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний показали модель разлета радиоактивных веществ после взрыва на полигоне под Северодвинском в России. Украина попала в поле поражения.